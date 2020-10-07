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Seda Sayan'a yüklenen Seren Serengil iyice çizgiyi aştı olay göndermeler

Seren Serengil, Seda Sayan'a sosyal medya üzerinden laf çarpmaya devam edince yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Seda Sayan'ın yüzüne yaptırdığı estetiği canlı yayında sosyal medya takipçileriyle paylaşmasının yankıları sürüyor. Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı Fransız askısı denilen estetik esnasında Instagram'da canlı yayın açtı. 

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Seda Sayan, sosyal medya hesabından estetik yaptırdığı anların paylaşımının ardından bir de Instagram'da estetik sonrası paylaşım yaptı. Sayan'ın bu paylaşımı ise ortalığı karıştırdı.

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Sayan'ın bu halini estetik sonrası ilk hali sananlar ünlü şarkıcıya yorumlar yağdırdı. Seren Serengil de Seda Sayan'ın kendisine benzemeye çalıştığını ima etti. 

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Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

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