Seda Sayan yine estetik yaptırdı! Yeni halini görenler tanıyamadı 'Kendine ne yaptın?'

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenen ve çok konuşulan Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Sayan, eşiyle beraber çıktığı Hollanda tatilinden döner dönmez soluğu yine estetik merkezinde aldı. Bakın ünlü sanatçı Seda Sayan kendini nasıl tanınmaz hale getirdi...