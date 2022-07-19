Seda Sayan yine estetik yaptırdı! Yeni halini görenler tanıyamadı 'Kendine ne yaptın?'
Geçtiğimiz aylarda müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşiyle beraber çıktığı Hollanda tatilinden dönüp soluğu yine estetik merkezinde aldı. Yüzüne yaptırdığı estetiklerle tanınmayacak hale gelen Sayan'ı görenler, tepkilerini gizleyemedi. Yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptıran Sayan'ın yüzü bakın ne hale geldi...
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenen ve çok konuşulan Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Sayan, eşiyle beraber çıktığı Hollanda tatilinden döner dönmez soluğu yine estetik merkezinde aldı. Bakın ünlü sanatçı Seda Sayan kendini nasıl tanınmaz hale getirdi...
Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşiyle Hollanda tatiline çıkmıştı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, dönüşte soluğu estetik merkezinde aldı.
Sayan; yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. İşte detaylar...
24 Nisan 2022 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir otelde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, nikah sonrası eşi ve yakın arkadaşlarıyla Amsterdam tatiline çıkmıştı. Ünlü çift, balayı için de Paris'i tercih etmişti.