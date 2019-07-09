Seda Sayan Yemekteyiz'de nasıl erkek istediğini açıkladı şaşırtan sözler
Yemekteyiz programının sunucusu Seda Sayan hayatına giren erkeklerle ilgili herkesi şaşırtacak açıklamalar yaptı. Sayan yabancı erkekler hakkında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.
Hayatına giren erkeklerden ilk TC kimlik numarasını istediğini belirterek sosyal medyada tepki çeken Seda Sayan, yeni açıklamalarıyla da çok konuşulacağa benziyor. 56 yaşında olmasına rağmen hızlı bir ilişki hayatı yaşayan Seda Sayan, bu sefer "Yabancı erkeklerle işim olmaz" dedi.
Yerli malı yurdun malı: Önceki akşam bir restorandan çıkarken “Yeni bir ilişkiye başlamadan önce kadınların erkeklerden TC kimlik numaralarını istemelerini önerdiniz. Ya erkek arkadaşınız yabancı olursa?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yabancı erkekle ne işim olur? Yerli malı yurdun malı...”
Aylık 35 bin TL kira: Öte yandan İstanbul'da pek çok gayrimenkulu bulunmasına rağmen hepsini Mecidiyeköy semtinde yer alan bir rezidansa taşınma hazırlıklarını sürdüren Sayan'ın, aylık kira bedelinin 35 bin TL olması da dikkat çekmişti.
Peki Seda Sayan kimdir?: 30 Aralık 1961 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pek çok kişi bilmese de gerçek ismi Aysel Gürsaçer’dir.