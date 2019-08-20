Seda Sayan Yemekteyiz'de fena çuvalladı seyirci Acun'u topa tuttu
TV8'in merakla beklenen sevilen yarışması Yemekteyiz, yeni sezonu ile başladı. Onur Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan programın ilk bölümü ile ekrana geldi. Fakat ilk bölümden Yemekteyiz seyircisi Seda Sayan'ı topa tuttu.
Fragmanı haftalar öncesinden dönmeye başlayan TV8 ekranlarının Yemekteyiz programı Seda Sayan'ın sunumu ile dün ilk kez ekrana geldi. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan, yarışma programında ilk sınavını verdi. Fakat seyirci daha ilk bölümden Sayan'ı topa tuttu.
Haftaiçi hergün TV 8 ekranlarında yayınlanan ve 5 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için kıyasıya yarıştığı Yemekteyiz'in yeni sezonu çok iddialı başladı. Herkes Seda Sayan'ın sunumu ile yeni yarışma nasıl olacak diye beklerken ekran başındakiler ilk bölümden büyük hüsrana uğradı.
Daha önce birçok farklı program sunan deneyimli isim Seda Sayan ilk kez böyle bir formatla seyirci karısında çıktı. Sosyal medyanın da gündemine düşen Seda Sayan'lı Yemekteyiz programı ilk bölümü ile sınıfta kaldı.
Yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelen yarışma programına sosyal medyada yorum yağdı. Seda Sayan'ın sunumu ile daha keyifli, eğlenceli ve farklı bir format bekleyen seyirci aradığını bulamadı. Birçok seyircinin gözü ise Onur Büyüktopçu'yu aradı.