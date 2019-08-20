Seda Sayan Yemekteyiz'de fena çuvalladı seyirci Acun'u topa tuttu

Haftaiçi hergün TV 8 ekranlarında yayınlanan ve 5 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için kıyasıya yarıştığı Yemekteyiz'in yeni sezonu çok iddialı başladı. Herkes Seda Sayan'ın sunumu ile yeni yarışma nasıl olacak diye beklerken ekran başındakiler ilk bölümden büyük hüsrana uğradı.