Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten hastaneye kaldırıldı
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Çağlar Ökten ile evli Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Evlendikleri günden beri gündemden düşmeyen ünlü karı koca apar topar hastaneye kaldırıldılar.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, konser sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Eşiyle birlikte serumlu fotoğrafını paylaşan Sayan, salgın uyarısında bulundu.
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile evlenmişti.
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Mutlu evliliğini sürdüren çiftten kötü bir haber geldi. Barış Durak'ın aktardığına göre konser sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile hastalandığını duyurarak serum tedavisi aldıklarını açıkladı.
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