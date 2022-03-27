Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in Prag'daki nikahını Egemen Bağış kıyacak

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in Prag'da 7 Mayıs'ta gerçekleşecek nikahı eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın kıyacağı öğrenildi.