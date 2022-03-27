Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in Prag'daki nikahını Egemen Bağış kıyacak
Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Prag'da evlenecek. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahını eski AB Bakanı Egemen Bağış kıyacak.
Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in Prag'da 7 Mayıs'ta gerçekleşecek nikahı eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın kıyacağı öğrenildi.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün İstanbul mücevher standındaydı.
Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.