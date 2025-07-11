Seda Sayan ve Çağlar Ökten tatilden paylaştı! Romntizm tavan yaptı...
|
Ünlü şarkıcı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le sık sık sosyal medyada aşkını ilan ediyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bugün çıktıkları tatilden yeni bir paylaşım yaptı. İşte ünlü çiftin o romantik pozu!
Hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 62 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini 2022 yılında 37 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten'la yapmıştı.
16
Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.
26
Ancak ikili gelen yorumlara kulaklarını tıkayarak mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
36
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan çift, yeni bir kareye imza attı.
46