Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden güzel haber!
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği eşi Çağlar Ökten ile mutluluğunu her fırsatta gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz akşam sokak röportajında mikrofon uzatılan çift, aşklarını bir kez daha haykırdı.
Çiftin birbirlerine aşklarını haykırdıkları son açıklamaları ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz akşam sokak röportajında mikrofon uzatılan çift, aşklarını bir kez daha haykırdı. Çağlar Ökten’in “Dünyaya bir daha gelsem yine Seda ile evlenirdim” sözlerine Seda Sayan’dan gelen cevap yürekleri eritti:
“Ben de bir daha dünyaya gelsem yine onu seçerdim. Allah bozmasın, çok mutluyum.”
