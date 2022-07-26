Seda Sayan slikonlarını yeniletti! Dekolteli yeşil tül elbisesiyle yıktı geçti
Ekranların ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı "Sabahların Sultanı"'ndaki sunuculuğu ile, şarkılarıyla hafızalara kazınan Seda Sayan geçtiğimiz aylarda sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Tatilin tadını çıkaran ünlü çift Mkynos'a gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sayan'ın yenilettiği slikonları dikkat çekti.
Şarkılarının yanı sıra sunduğu sabah programıyla milyonların sevgisini kazanan Kadırgalı lakaplı Seda Sayan geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift Mykanos'a gitti. Sosyal medyadan aktif bir şekilde paylaşım yapan Sayan'ın yenilettiği slikonları dikkat çekti. Sayan dekolteli yeşil tül elbise giydi, frikik vermemek için çok çaba saf etti.
Nisan ayında düzenledikleri sürpriz nikahla dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten tatil için Mykanos'a gitti. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımı yapan çiftin 'hamam böceği' muhabbeti olay oldu.
24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
Evlendikten sonra balayı için Paris'e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten yaz tatili için Mykanos'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde estetik yaptıran ve silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın, eşiyle "hamam böceği" muhabbeti ise sosyal medyaya damga vurdu.