Seda Sayan paylaşınca alay konusu olmuştu Acun Ilıcalı'dan olay gönderme

Seda Sayan'ın, Eser Yenenler'in düğününde bir araya geldiği ünlü kişilerle makyaj filtreli paylaşımları olay olmuştu. Ancak paylaşımlarından en çok konuşulan ise Acun Ilıcalı ile ilgili olanıydı. Ilıcalı, bu fotoğrafın ardından aylar sonra Sayan'la bir araya gelerek göndermeli bir paylaşımda bulundu.