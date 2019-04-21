Seda Sayan operasyon görüntülerini paylaştı! Canlı yayında herkesi korkuttu
Seda Sayan, yüzünü gerdiği anları Youtube kanalında paylaştı. Sayan'ın yüzünü gerdirirken bile makyajlı olması dikkat çekti.
56 yaşındaki Seda Sayan, dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptırıyor. Ünlü şarkıcı son olarak yüzünü gerdirdi ve bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.
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Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti.
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45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.
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Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan, ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi.
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