Seda Sayan oğlunun sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı!
Bir restoranda sahne alan Seda Sayan, kendisini dinlemeye gelen oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı.
Bodrum'da ünlü bir restoranda sahne alan Seda Sayan, korona salgını sonrası uzun bir aranın ardından ilk defa sevenleriyle buluştu. Sayan, dinleyicileri arasında olan oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı.
Karantina günlerinde sahne almayan ve evde dinlenerek geçiren ünlü şarkıcı, aylar sonra çok özlediği sahnelere geri dönmüş oldu. Oğluna ve sevgilisine 'Hoşgeldin' diyen Sayan, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle Eyüboğlu'nu övdü.
Seda Sayan, daha önce de oğlunun ilişkisi için, “Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız” yorumunu yapmıştı.
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