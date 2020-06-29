Seda Sayan oğlunun sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı!

Karantina günlerinde sahne almayan ve evde dinlenerek geçiren ünlü şarkıcı, aylar sonra çok özlediği sahnelere geri dönmüş oldu. Oğluna ve sevgilisine 'Hoşgeldin' diyen Sayan, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle Eyüboğlu'nu övdü.