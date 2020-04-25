Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran'la aşk mı yaşıyor? Şoke eden iddia

'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran, ilk sahneye çıktığında neler yaşadığını ve neden Seda Sayan'ı seçtiğini şöyle anlatmıştı:

"Sonlara doğru çıktım, 30. sıradaydım. Bizim çok beğendiğimiz insanlara, hiçbir jüri üyesi dönmedi. Ben de heyecanlandım 'ya bana da dönmezlerse' diye... Seda Sayan bana kesin döner diye düşünmüştüm.''