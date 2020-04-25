Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran'la aşk mı yaşıyor? Şoke eden iddia
Seda Sayan'ın, O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'dan iddialara yanıt gecikmedi.
'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran'ın, Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme damga vurdu. Seda Sayan, Alkan Dalkıran ile hakkında çıkan iddialara jet hızıyla yanıt verdi. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına konuşan Sayan, aşk iddialarını net bir dille yalanladı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin şampiyonu olan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak "O benim çocuğum olacak yaşta" diyerek tepki gösterdi.
'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran, ilk sahneye çıktığında neler yaşadığını ve neden Seda Sayan'ı seçtiğini şöyle anlatmıştı:
"Sonlara doğru çıktım, 30. sıradaydım. Bizim çok beğendiğimiz insanlara, hiçbir jüri üyesi dönmedi. Ben de heyecanlandım 'ya bana da dönmezlerse' diye... Seda Sayan bana kesin döner diye düşünmüştüm.''
''Gözlerimi kapattım ve şarkıyı söyledim. Hepsi bana döndü. Neden Seda Sayan derseniz de Seda Hanım'ın şefkati ve ilgili beni çok kendine çekti. Kafamda en başından beri Seda Sayan vardı. Zaten Beyaz ve Hadise bloklandı.
Ama seçim yapacağım sırada Murat Boz'un sözleri beni çok etkiledi, neredeyse onu seçiyordum ki Seda Hanım, 'Murat ne söylüyorsa 10 katı, sen ne istiyorsan o olacak' deyince tamam dedim onu seçmeliyim."