Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten ile sık sık tatile çıkıyor. Her paylaşımı olay olan Seda Sayan bu kez İsviçre tatilinden öyle bir fotoğraf paylaştı ki yeni tartışmaların göbeğine oturacak gibi.