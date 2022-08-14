Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı
Kendisinden 25 yaş küçük olan kocası Çağlar Ökten'le İsviçre'ye tatile giden ünlü şarkıcı Seda Sayan, Zürih'te eşcinsellerin yürüyüşüne katılıp birlikte fotoğraf paylaştı...
Şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten ile sık sık tatile çıkıyor. Her paylaşımı olay olan Seda Sayan bu kez İsviçre tatilinden öyle bir fotoğraf paylaştı ki yeni tartışmaların göbeğine oturacak gibi.
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Yunanistan ve Bodrum tatillerinin ardından yeni evli çift bu defa İsviçre'ye gitti.
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Tatilden fotoğraflar paylaşan ikili, Zürih kentinde LGBT Onur Yürüyüşü'ne katıldı.
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Seda Sayan ve Ökten, yürüyüşten fotoğraflar paylaştı.
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