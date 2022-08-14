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Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Kendisinden 25 yaş küçük olan kocası Çağlar Ökten'le İsviçre'ye tatile giden ünlü şarkıcı Seda Sayan, Zürih'te eşcinsellerin yürüyüşüne katılıp birlikte fotoğraf paylaştı...

Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten ile sık sık tatile çıkıyor. Her paylaşımı olay olan Seda Sayan bu kez İsviçre tatilinden öyle bir fotoğraf paylaştı ki yeni tartışmaların göbeğine oturacak gibi.

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Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Yunanistan ve Bodrum tatillerinin ardından yeni evli çift bu defa İsviçre'ye gitti.

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Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Tatilden fotoğraflar paylaşan ikili, Zürih kentinde LGBT Onur Yürüyüşü'ne katıldı.

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Seda Sayan kocasıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katıldı! Fotoğraf paylaştı

Seda Sayan ve Ökten, yürüyüşten fotoğraflar paylaştı. 

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