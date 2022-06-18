Seda Sayan, kocası Çağlar Ökten'in soyadını reddetti, mahkeme süreci başladı! Avukatı konuştu...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten'in soyadını kullanmak istemedi. Resmi işlerde sorun yaşadığını belirterek, dava açtı. Bu konu hakkında Sayan'ın avutakı bakın nasıl konuştu...
Çağlar Ökten'le geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Seda Sayan, 'Ökten' soyadını kullanmak istemedi. Bu konuyla ilgili mahkeme sürecini başlatan Sayan ve avukatı, önemli açıklamalarda bulundu...
Şarkıcı Çağlar Ökten ile geçtiğimiz ay evlenen Seda Sayan bekarlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.
Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer Ökten’ olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ‘Ökten’in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.
Çağlar Ökten'in rızası var mı?
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten’le bir oteldeki düğünle evlenmişti.