Seda Sayan kaç kere evlendi eşleri kim biri çok ünlü!
56 yaşındaki Seda Sayan her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak yüz gerdirme operasyonunu takipçileri ile paylaşan Seda Sayan'ın eşleri ve evlilikleri de hep gündemde.
Seda Sayan özel hayatıyla da hep magazin basınının gündeminde. Bir daha evliliğe tövbe eden Seda Sayan 7 kez evlendi. Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Oğlu Oğulcan'ın babası ise 2. eşi Sinan Engin. Seda Sayan'ın 7. eşi ise türkücü Onur Şan oldu.
Seda Sayan söyledikleri ve yaptıklarının yanısıra eşleri ve geçirdiği evlilikleri ile de sık sık gündeme geliyor. 56 yaşında olan Seda Sayan, toplam 7 kez evlendi. İlk evliğini 26 yaşında futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı.
İkinci evliliği Sinan Ergin'den ise tek çocuğu Oğulcan dünyaya geldi. Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül ile de imam nikahıyla evlenen Seda Sayan'ın son eşi 2010 yılında nikah masasına oturduğu türkücü Onur Şan oldu.
SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN
Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı...
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti.
Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.