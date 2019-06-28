Seda Sayan kaç kere evlendi eşleri kim biri çok ünlü!

Seda Sayan özel hayatıyla da hep magazin basınının gündeminde. Bir daha evliliğe tövbe eden Seda Sayan 7 kez evlendi. Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Oğlu Oğulcan'ın babası ise 2. eşi Sinan Engin. Seda Sayan'ın 7. eşi ise türkücü Onur Şan oldu.