Seda Sayan ilk eşi kimdir 6 evliliği var Oğulcan'ın babası ünlü biri 3. kocası kuryeydi
Seda Sayan'ın evlilikleri medyada 8 kez diye gösterilsede resmi olarak 6 kez evlendi. Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç, ikinci eşi tek çocuğunun babası Sinan Engin, üçüncü eşi kurye Soner Yapcacık, 4. kocası Tuncay Kıratlı, 5. eşi Gökhan Şükür son kocası da Onur Şan'dı. Seda Sayan'ın eşleri 2'si hariç ya futbolcu ya şarkıcı oldu. Mahsun Kırmızıgül ve Nihat Doğan ile hiç evlenmedi.
Seda Sayan bugüne kadar 6 kez nikah masasına oturdu ve evlilik yaptı. Kamuoyunda 7 evlilik yaptığı söylense de resmi evlilik sayısı 6'ydı. Son eşi ile 2010 yılında boşandı ve imam nikahlı ilişkiler dışında resmi evlilik yapmadı. 12 yıl aradan sonra 7. kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten ondan 25 yaş küçük. Seda Sayan 30 Aralık 1962 doğumlu ve 59 yaşında. Seda Sayan'ın evleneceği yeni eşi Çağlar Ökten ise 34 yaşında. Gelelim Seda Sayan'ın resmi olarak yaptığı evliliklere. 2 isim dışında eski kocalarının tamamı ya şarkıcı ya futbolcu oldu. İşte Seda Sayan'ın evlilikleri ve eski eşleri:
Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç kimdir? : Seda Sayan bugüne kadar 6 kez evlilik yaptı. Seda Sayan'ın ilk eşinin ismi Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın babası olan eşi Sinan Engin kimdir? : Rıdvan Kılıç'tan sonra Seda Sayan yine bir futbolcu olan Sinan Engin ile ikinci evliliğini yaptı. Seda Sayan'ın tek çocuğu olan Oğulcan Engin bu evlilikten dünyaya geldi. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan bu evliliği sırasında sahnelere ara verdi. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son buldu.
Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül evlendi mi? : Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra sahnelere dönen Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan bu ilişkide resmi olarak nikah masasına oturmadı. Eşi olarak tanıtsa da Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliği imam nikahıydı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.