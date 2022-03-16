Seda Sayan ilk eşi kimdir 6 evliliği var Oğulcan'ın babası ünlü biri 3. kocası kuryeydi

Seda Sayan bugüne kadar 6 kez nikah masasına oturdu ve evlilik yaptı. Kamuoyunda 7 evlilik yaptığı söylense de resmi evlilik sayısı 6'ydı. Son eşi ile 2010 yılında boşandı ve imam nikahlı ilişkiler dışında resmi evlilik yapmadı. 12 yıl aradan sonra 7. kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten ondan 25 yaş küçük. Seda Sayan 30 Aralık 1962 doğumlu ve 59 yaşında. Seda Sayan'ın evleneceği yeni eşi Çağlar Ökten ise 34 yaşında. Gelelim Seda Sayan'ın resmi olarak yaptığı evliliklere. 2 isim dışında eski kocalarının tamamı ya şarkıcı ya futbolcu oldu. İşte Seda Sayan'ın evlilikleri ve eski eşleri: