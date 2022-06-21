Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten arasında soyadı krizi! Seda Sayan ters köşeye yatırdı
Seda Sayan 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde eşinin Ökten soyadını kullanmamak için dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Seda Sayan işin aslını açıkladı. Seda Sayan'ın açıklaması herkesi ters köşeye yatırdı.
"Sabahların Sultanı Seda Sayan" da yaptığı sunuculuğunun yanı sıra çıkardığı şarkılarla tanınan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. 7. evliliğini gerçekleştiren Sayan geçtiğimiz günlerde eşinin Öktem soyadını kullanmamak için dava açtığı haberlerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı olaya son noktayı koydu. Sayan konuyla ilgili ilk açıklamasını yaparak "Kurban olurum onun soyadına" dedi.
59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
Seda Sayan'dan ilginç hamle gelmişti : Balayında Paris'in yolunu tutan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, daha sonra soluğu Amsterdam'da almıştı. Her anlarını sosyal medyada paylaşan çiftten Seda Sayan, son olarak ilginç bir hamlede bulunmuştu.
Ne olmuştu? : Şarkıcı Çağlar Ökten ile nisan ayında yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için başvurmuştu.