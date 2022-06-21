Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten arasında soyadı krizi! Seda Sayan ters köşeye yatırdı

"Sabahların Sultanı Seda Sayan" da yaptığı sunuculuğunun yanı sıra çıkardığı şarkılarla tanınan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. 7. evliliğini gerçekleştiren Sayan geçtiğimiz günlerde eşinin Öktem soyadını kullanmamak için dava açtığı haberlerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı olaya son noktayı koydu. Sayan konuyla ilgili ilk açıklamasını yaparak "Kurban olurum onun soyadına" dedi.