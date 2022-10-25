Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten arasında bomba kavga iddiası! 'Camı çerçeveyi indirmiş...'
Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile Nisan ayında yapmıştı. Ancak iddialara göre ünlü çiftin mutluluğuna gölge düştü. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in büyük bir kavga ettiği, Ökten’in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurulduğu öne sürüldü.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’in kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çiftin kavgası sırasında Ökten’in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla evin önünde barikat kurulduğu ileri sürüldü.
Sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara Seda Sayan 2. Sayfa programında yanıt verdi.
‘Nazara bak, koca balkon camı patlamış’
Olayın perde arkasını anlatan Seda Sayan şu ifadeleri kullandı: "Biz hafta sonu Hatay’daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar’ı çağırdım, ‘Nazara bak, koca balkon camı patlamış’ dedim.
Evi temizleyen bir görevli vardı sabah geldiğinde ona sordum ‘Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım’ dedi. Konu orada kapandı.