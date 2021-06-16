Seda Sayan ifşa etti Mehmet Ali Erbil hizmetliye tecavüz iddiası için konuştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in sosyal medya hesabından bir dönem yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın ekranlarda program sunmasına ilişkin 'geçmişinin düzgün olduğunu bilmeleri halinde iftar programı da sunduracakları' yönünde kinayeli bir ifadeyle paylaştığı sözlere, Sayan'dan Erbil hakkında 'Erbil'in evliyken evdeki yardımcıya tecavüz ettiği ve bu sebeple boşandığı' iddiası gelmişti. Gitgide alevlenen tartışmaya Lerzan Mutlu'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.