Seda Sayan ifşa etti Mehmet Ali Erbil hizmetliye tecavüz iddiası için konuştu
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan tecavüz tartışmasında son hamle Lerzan Mutlu'dan geldi. Lerzan Mutlu, bir takipçisinden gelen "Yıllarca Lerzan Mutlu'ya inanmadık, demek ki haklıymış" yorumuna "Ben yalan konuşmam" diyerek yanıt verdi. Mutlu ve Sayan uzun süre küs kalmışlar ve ardından barışmışlardı. Öte yandan, magazin dünyası tartışmaların ardından gözünü Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a çevirdi. Coşkun'un yıllar evvel bir röportajında bugünkü iddialara benzer ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in sosyal medya hesabından bir dönem yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın ekranlarda program sunmasına ilişkin 'geçmişinin düzgün olduğunu bilmeleri halinde iftar programı da sunduracakları' yönünde kinayeli bir ifadeyle paylaştığı sözlere, Sayan'dan Erbil hakkında 'Erbil'in evliyken evdeki yardımcıya tecavüz ettiği ve bu sebeple boşandığı' iddiası gelmişti. Gitgide alevlenen tartışmaya Lerzan Mutlu'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.
"LERZAN MUTLU'YA İNANMADIK, HAKLIYMIŞ"
'Kadırgalı' lakabıyla da bilinen Seda Sayan ile uzunca bir dönem küs olan ve geçtiğimiz yıl Sayan ile barışan Lerzan Mutlu, bir takipçisinin "Lerzan Mutlu haklıymış" yorumuna "Ben yalan konuşmam" diyerek cevap verdi. Mutlu bu yaklaşımıyla, Seda Sayan hakkındaki iddiaları doğruladığını ortaya koymuş oldu.
Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilerine şok bir iddia ile yanıt vererek tartışmanın ortasına bomba gibi bir iddia bırakarak; Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.
SAYAN'DAN OLAY YARATAN TECAVÜZ İDDİASI
Sayan'ın bu iddiası sosyal medyada bazı takipçiler tarafından "Böyle bir şeye neden ve nasıl sessiz kaldın" tepkisiyle karşılandı.