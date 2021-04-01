Seda Sayan hepsine kapıyı gösterdi Gelinim Mutfakta'da diskalifiye oyunu
Kanal D ekranlarının yemek yarışması Gelinim Mutfak'ta da diskalifiye fragmanı olay oldu. Seda Sayan bu bir ilk dedi. İşin aslı ne dersiniz...
Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında diskalifiye fragmanı ile merak konusu oldu. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelin ve kaynanalar büyük şok yaşadı. Seda Sayan 'bu Gelinim Mutfak'ta bir ilk' diyerek alınan kararı duyurdu. Gelin ve kaynanalar 'kovulduklarını' öğrenince göz yaşlarına boğuldular. Peki işin aslı ne diskalifiye gerçek mi? Neler oldu...
Gelinim Mutfakta'nın 01 Nisan 2021'de yayınlanan 674. bölümü tanıtım fragmanı ile izleyicisini şaşırttı. Seda Sayan yarışmanın finalinde 'yönetimin aldığı' kararı açıkladı. Ünlü sunucu gelin ve kaynanaların hepsine kapıyı gösterdi. Bazı kaynanalar fenalık geçirirken bazıları 'biz ne yaptık' diyerek gözyaşlarına boğuldular.
Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayın 'sizden bunu hiç beklemezdim' deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan 'diskalifiye kararı aldık' deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğuk duş yaşadı.
Seda Sayan yarışmada yer alan Esra -Fatma Birinci, Aysun-Nurten Kuşatan, Seda -Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi.