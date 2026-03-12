Seda Sayan güzellik uğruna sınır tanımıyor! Bu kadarını kimse beklemiyordu son hali...
Seda Sayan, estetik dokunuşlarla zamanı durdurma kararlılığını bir kez daha kanıtladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı son karesiyle takipçilerini şaşkına çeviren ünlü sanatçının, yüzündeki belirgin değişim "yok artık" dedirtti. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Sayan’ın bu radikal dönüşümü, "Filtre mi yoksa yeni bir operasyon mu?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Güzellik uğruna sınır tanımayan Sayan, adeta başka birine dönüştü.
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan isimlerden Seda Sayan, güzellik için yapılan son teknolojilerin hepsini denemeye devam ediyor. Yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken 62 yaşındaki Seda Sayan, sosyal medyadan yeni bir kare yayınladı.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Son olarak paylaşılan yeni fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimisi filtre uygulandığını kimisi de yeniden estetik yaptırdığını iddia etti. Sayan'a 'Ajda Pekkan oldun', 'Yine mi operasyon?' gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü isim, özellikle yüz germe operasyonları, cilt uygulamaları ve farklı estetik dokunuşlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İşte Seda Sayan'ın son hali...