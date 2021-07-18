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Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

BODRUM'da Seda Sayan ve Gülben Ergen tekne turu yaptı ve denizin tadını çıkardı. Gülben Ergen Seda Sayan ile samimi sohbet ettikleri anları Instagram'dan "Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düşerek paylaşınca, Seren Serengil "yaşlı motorlar" diyeçok konuşulacak bir paylaşım yaptı!

Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

"Bilin bakalım yanımda kim var"

Yazı Bodrum’da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekne turuyla açılan ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Gülben Ergen Instagram'dan önce bu hikayeyi paylaşarak "Bilin bakalım yanımda kim var" diye takipçilerini meraklandırdı.

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Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

 Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 

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Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

"Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar"

Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; "Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. 

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Seda Sayan Gülben Ergen'in tekne keyfine Seren Serengil'den 'yaşlı motorlar' iması

 "Arkadaş, can, bir tanem"

Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.

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