Seda Sayan göğüs dekoltesiyle olay yarattı Yemekteyiz'deki halinden eser yok

Yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile anlaşmasının ardından Tv8'de yoğun bir mesai yapan Seda Sayan, haftanın belirli günlerinde sevenleriyle buluşarak konser vermeyi de ihmal etmiyor. Öyle ki Seda Sayan, önceki gün Kıbrıs'ta kendisini bekleyen sevenleriyle buluştu.