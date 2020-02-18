Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'nu övdü eski eşi Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'yi seçti

Seda Sayan, Eyüboğlu'na "Sen iyi bir oyuncusun ama bence şarkıcılığın da üstüne git. Bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, Müzikallerde sahne alabilmeli. Avrupa'da bu iş böyle oluyor. Bence sen bunu başarabilirsin, seni alkışlıyorum" demiş.