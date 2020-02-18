Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'nu övdü eski eşi Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'yi seçti
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilen Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümünde eski eşi Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'yi seçmiş.
Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz sene ayrılan Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşıyor. Son günlerde gündemden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu'nun 2019 yılında O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde eski eşi Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'yi seçmesi olay oldu.
Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabı Instagram'da balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Eyüboğlu'nun bu fotoğrafındaki balonları Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aldığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Eyüboğlu'nun O Ses Türkiye görüntüleri gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılmış ve burada 'Masum Değiliz' şarkısını seslendirmişti. O Ses Türkiye jürisi Seda Sayan ise şimdilerde oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'na övgüler dizmiş.
Seda Sayan, Eyüboğlu'na "Sen iyi bir oyuncusun ama bence şarkıcılığın da üstüne git. Bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, Müzikallerde sahne alabilmeli. Avrupa'da bu iş böyle oluyor. Bence sen bunu başarabilirsin, seni alkışlıyorum" demiş.