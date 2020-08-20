Seda Sayan estetik yaptırdığı anları paylaştı! Bu kez dudağını kaldırttı
Koronavirüs sürecinde evinden çıkamadığı için estetiklerini yaptıramayan Seda Sayan, sonunda soluğu estetisyenin yanında aldı ve dudağını kaldırttığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Karantina nedeniyle aylarca evde kapalı kalan Seda Sayan, normalleşme süreciyle beraber ilk olarak tatilde soluğu aldı ve Ören tarafında tatilin keyfini sürdü. Sayan, bu enada sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yaparak takipçileriyle iletişimde kaldı.
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Sıklıkla yaptırdığı estetikleriyle bilinen Seda Sayan, tatilinin ardından ise soluğu güzellik merkezinde aldı.
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Estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen Seda Sayan, bu kez üst dudağını kaldırttı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Doktorunun dudağına müdahale ettiği anlarda Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Sayan, ardından da fotoğraf atmayı ihmal etmedi.
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