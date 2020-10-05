Seda Sayan estetik yaptırdığı anlardan sonra ilk kez paylaşım yaptı gören şaştı
Yüzünü gerdirdiği anları paylaşan Seda Sayan, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Seda Sayan, birçok ünlü ismin aksine yaptırdığı estetikleri saklamıyor hatta estetik yaptırdığı anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın açarak herkese o anları izletiyor. Sayan, geçtiğimiz günlerde de böyle bir olaya yeniden imzasını attı.
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Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Seda Sayan o anları ise sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
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'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, sosyal medya hesabından operasyon sonrası ilk paylaşımını yaptı.
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Sayan'ın bu paylaşımı görenleri şoke etti. 57 yaşındaki başarılı şarkıcının yeni hali eski halinden epey farklı bir hal aldı.
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