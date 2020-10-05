Seda Sayan estetik yaptırdığı anlardan sonra ilk kez paylaşım yaptı gören şaştı

Seda Sayan, birçok ünlü ismin aksine yaptırdığı estetikleri saklamıyor hatta estetik yaptırdığı anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın açarak herkese o anları izletiyor. Sayan, geçtiğimiz günlerde de böyle bir olaya yeniden imzasını attı.