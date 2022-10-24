Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...
Seda Sayan, kendinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında evlenmişti. Aşk tatile çıkmışlar, pozlarını paylaşmışlardı. 6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.
Seda Sayan, nisan ayında kendinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmişti.
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59 yaşındaki Seda Sayan mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmış, aşk pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmışlardı.
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6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.
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