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Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

Seda Sayan, kendinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında evlenmişti. Aşk tatile çıkmışlar, pozlarını paylaşmışlardı. 6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

Seda Sayan, nisan ayında kendinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmişti.

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Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

59 yaşındaki Seda Sayan mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmış, aşk pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmışlardı.

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Seda Sayan eşinin soyadını bırakmak için dava açtı! Çağlar Ökten'in tepkisi...

6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

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