Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile Hollanda'da aşk tazeledi! Dudak dudağa pozu olay oldu...

Şarkılarıyla, kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı" programıyla hafızalara kazınan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile bir ömür mutluluğa evet demişti. Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift şimdilerde Hollanda'da aşk tazeliyor. Sosyal medyadan da aşklarını ilan eden çift romantik anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Sayan eşi Ökten ile dudak dudağa pozunu "Sevgilimmm" notuyla paylaştı, o fotoğraf takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu...