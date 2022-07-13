Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile Hollanda'da aşk tazeledi! Dudak dudağa pozu olay oldu...
Kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı" programıyla gönülleri fetheden, aynı zamanda şarkıcı kimliği ile ön planda olan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift şimdilerde Hollanda'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadan da aşklarını ilan eden çiftten son olarak Seda Sayan eşi Ökten ile dudak dudağa pozunu "Sevgilimmm" notuyla paylaştı...
Şarkılarıyla, kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı" programıyla hafızalara kazınan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile bir ömür mutluluğa evet demişti. Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift şimdilerde Hollanda'da aşk tazeliyor. Sosyal medyadan da aşklarını ilan eden çift romantik anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Sayan eşi Ökten ile dudak dudağa pozunu "Sevgilimmm" notuyla paylaştı, o fotoğraf takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu...
Seda Sayan, meslektaşı Çağlar Ökten'le nisan ayında sürpriz bir törenle evlenmişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, düğünlerinden hemen sonra balayı için Paris'e gitmişti.
Paris dönüşü Türkiye’ye dönen çift şimdilerde ise Hollanda’da bayram tatili yapıyor. Seda Sayan, Hollanda tatilinden eşi Çağlar Ökten ile romantik pozlar paylaştı.
59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti.