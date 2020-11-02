Seda Sayan da destek oldu İzmir depreminin ardından AKUT'a destek çağrısı
İZMİR depreminin ardından arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan AKUT için harekete geçildi. Ünlü isimler AKUT'a bağış yapma çağrısında bulundu.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 80'i geçti. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısı ise 950'yi geçti. 6.6’lık depremin ardından ünlü isimler, arama kurtarma çalışmalarında yer alan AKUT’u da unutmadı.
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Ünlüler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT'a bağış yapma çağrısında bulundu.
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Ajda Pekkan: Enkaz altındaki kediyi, K-9 kurtarmış. Biz de 'AKUT' yazıp, 2930'a SMS göndererek bağışta bulunabiliriz.
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Seda Sayan: AKUT derneği ve can dostlarımız; iyi ki varsınız. Size pek çok can borçluyuz. Hakkınızı helal edin. Siz de bir mesajla yardımda bulunabilirsiniz.
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