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Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

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Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, canlı yayında ayağını masanın üstüne koyarak herkesi şaşırttı. Okan Bayülgen'i şaşkına çeviren Sayan, "Çorapsız geldim" derken, Bayülgen ise "Ayak seven çok insan var" sözleriyle herkesi güldürdü.

Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan 7. evliliğini yaptı. Şu sıralar gündemden düşmeyen Sayan, Okan Bayülgen'in programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konuğu oldu.

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Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

Yaz ayında bile çorap giyen Seda Sayan, kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e sürpriz yaptı.

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Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

"Şu an çorapsızım"

Ayaklarını bir anda masaya koyan Seda Sayan, Bayülgen'e “Çorapsız geldim senin yüzünden.” dedi.

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Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'

"Büyük olay"

Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var.” dedi.

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