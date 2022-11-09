Seda Sayan canlı yayında bacağını masaya koydu! 'Çorapsız geldim'
|
TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, canlı yayında ayağını masanın üstüne koyarak herkesi şaşırttı. Okan Bayülgen'i şaşkına çeviren Sayan, "Çorapsız geldim" derken, Bayülgen ise "Ayak seven çok insan var" sözleriyle herkesi güldürdü.
Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan 7. evliliğini yaptı. Şu sıralar gündemden düşmeyen Sayan, Okan Bayülgen'in programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konuğu oldu.
18
Yaz ayında bile çorap giyen Seda Sayan, kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e sürpriz yaptı.
28
"Şu an çorapsızım"
Ayaklarını bir anda masaya koyan Seda Sayan, Bayülgen'e “Çorapsız geldim senin yüzünden.” dedi.
38
"Büyük olay"
Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var.” dedi.
48