Seda Sayan 'boşanma' sorusuna yanıt verdi kulağındaki işitme cihazı dikkat çekti
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin boşanacağı iddiası vardı. Levent’te bulunan bir mekanda gerçekleşen kutlama törenine eşiyle katılan Seda Sayan bu iddiaya cevap verdi. Seda Sayan'ın objektiflere takıldığı anlarda herkes kulağına dikkat kesildi. Ünlü ismin işitme cihazı kullandığı ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş boşanıyorlar haberleri ortaya atılmıştı.
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İddialara inat Seda Sayan'dan sosyal medyada ardı ardına nispet paylaşımları gelmiş, Sayan yenilediği ve eşi ile oturacağı süper lüks villasının dekorasyonunu paylaşmıştı.
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Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak bir davette ortaya çıktı.
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Boşanma haberlerine "Yaw he he" yanıtını veren Seda Sayan'ın işitme cihazı kullandığı görüldü.
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