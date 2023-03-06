Seda Sayan almıştı Oğulcan Engin sevgilisi için vazgeçti! Miray Daner'i korku sarınca...
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Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın öncelerde hediye ettiği lüks daireden vazgeçti. Engin bu kararı deprem korkusu yaşayan sevgilisi Miray Daner için aldı... İşte haberin ayrıntıları...
Ekranların beğenilen oyuncularından Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşıyor.
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İkili, Seda Sayan'ın oğluna aldığı Levent'teki rezidansta yaşıyordu. Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sarınca çift, şehrin içinden uzaklaşmaya karar verdi.
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Yüksek binada yaşamak istemedi
İddiaya göre, sevgilisi yüksek binada yaşamak istemeyince Oğulcan Engin, Daner için harekete geçti.
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95 milyon TL istiyor, villa aramaya başladı
Eşsiz İstanbul manzaralı dairesi için 95 milyon TL isteyen Seda Sayan'ın oğlu, aylık kirası 250 bin TL olan villalara bakmaya başladı.
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