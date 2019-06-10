Seda Sayan Acun Ilıcalı'yı rezil etti! Medya patronunun makyajlı hali olay oldu

O Ses Türkiye jüri koltuğuna geçtiğimiz yıl oturmaya başlayan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile yakın bir dostluk kurmuş ve sıklıkla bir araya gelmeye başlamışlardı. Öyle ki Ilıcalı, aralarında Murat Boz ve Seda Sayan'ın da bulunduğu yakın çevresini geçtiğimiz ay Dominik'te ağırlamıştı.