Seda Sayan Acun Ilıcalı'yı rezil etti! Medya patronunun makyajlı hali olay oldu
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın önceki gün düzenlenen nikah törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.
Önceki gün Miss Turkey dördüncü güzeli seçilen Berfu Yıldız ile Eser Yenenler dünyaevine girdi. Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törene ise paylaşılan fotoğraflar damga vurdu. Hele ki Seda Sayan'ın Instagram hesabına attığı fotoşoplu pozlar çok konuşulanlar arasına girdi.
2.5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu. Ilıcalı, bu fotoğraf sonrası sosyal medyanın diline düşerken, makyajın yakıştığını söyleyenler de oldu.
O Ses Türkiye jüri koltuğuna geçtiğimiz yıl oturmaya başlayan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile yakın bir dostluk kurmuş ve sıklıkla bir araya gelmeye başlamışlardı. Öyle ki Ilıcalı, aralarında Murat Boz ve Seda Sayan'ın da bulunduğu yakın çevresini geçtiğimiz ay Dominik'te ağırlamıştı.
Peki Seda Sayan kimdir?: Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı.