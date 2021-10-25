Seda Sayan 15 yaş küçük aşkı Ata Çağlayan ile Boğaz'da 5 saat yemek yedi
Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile görüntülendi.
Uzun süredir yalnız olan Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Sayan, önceki akşam Çağlayan ile romantik bir yemek yedi. Basın mensuplarını gören ikili, hızla araca binerek uzaklaştı.
58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı sosyal medyada gündeme gelmişti. Seda Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.
Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.
Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.