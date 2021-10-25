Seda Sayan 15 yaş küçük aşkı Ata Çağlayan ile Boğaz'da 5 saat yemek yedi

Uzun süredir yalnız olan Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Sayan, önceki akşam Çağlayan ile romantik bir yemek yedi. Basın mensuplarını gören ikili, hızla araca binerek uzaklaştı.