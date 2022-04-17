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Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Seda Bakan Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile evlenmiş, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, son pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Yeni kız bebek yükleniyor: Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan, 24 Mart'ta bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Belirmeye başlayan karnıyla poz veren oyuncu, kızı olacağını açıklamıştı.

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Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

36 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yeni kız bebek yükleniyor. Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" notunu düşmüştü.

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Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Ünlülerden tebrik yağdı:  Hadise, yakın arkadaşının 50 binden fazla beğeni alan gönderisine kalp emojileriyle karşılık vermişti. İdil Firat, Bengü, Serkan Altunorak, Berfu Yenenler, Songül Öden ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isim de Bakan'a tebrik mesajları yazmıştı.

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