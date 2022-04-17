Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor

Yeni kız bebek yükleniyor: Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan, 24 Mart'ta bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Belirmeye başlayan karnıyla poz veren oyuncu, kızı olacağını açıklamıştı.