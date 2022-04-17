Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni pozlar! Yeni kız bebek yükleniyor
Seda Bakan Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile evlenmiş, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Yeni kız bebek yükleniyor: Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan, 24 Mart'ta bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Belirmeye başlayan karnıyla poz veren oyuncu, kızı olacağını açıklamıştı.
36 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yeni kız bebek yükleniyor. Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" notunu düşmüştü.
Ünlülerden tebrik yağdı: Hadise, yakın arkadaşının 50 binden fazla beğeni alan gönderisine kalp emojileriyle karşılık vermişti. İdil Firat, Bengü, Serkan Altunorak, Berfu Yenenler, Songül Öden ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isim de Bakan'a tebrik mesajları yazmıştı.