Seda Bakan kızı Leyla'ya kırk mevlidi yaptı Twitter'da TT oldu bakın neden
Geçtiğimiz ay anne olan Seda Bakan, kızı Leyla'nın kırk mevlidini yaptı sosyal medya ünlü oyuncuyu konuştu.
2014 Yılında müzisyen sevgilisi Ali Erel ile evlenen ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz ay kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Bakan, kızı Leyla için geçtiğimiz gün kırk uçurması için bir mevlit yaptı, sosyal medya bu mevlidi konuştu.
Kızının kırk mevlidini sosyal medya hesabından yüklediği fotoğraflarla takipçileriyle paylaşan Seda Bakan Twitter'da TT (Trend Topic) listesine girdi, Bakan, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son zamanlarda artan baby shower partilerine gönderme yapan kullanıcılar, Seda Bakan’ın mevlit görüntülerine övgü dolu yorumlarda bulundu.
Bu duruma kendisinin şaşırdığını şu sözlerle ifade eden Seda Bakan, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bakan, ''Aaa top tweet olmuşum :)) çok şaşırdım :)) Çok güzel şeyler yazmışsınız... Çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum'', ''Trend topic’ miş... Twitter a biraz uzağım :)))'' paylaşımında bulundu.