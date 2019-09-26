Seda Bakan kızı Leyla'ya kırk mevlidi yaptı Twitter'da TT oldu bakın neden

Bu duruma kendisinin şaşırdığını şu sözlerle ifade eden Seda Bakan, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bakan, ''Aaa top tweet olmuşum :)) çok şaşırdım :)) Çok güzel şeyler yazmışsınız... Çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum'', ''Trend topic’ miş... Twitter a biraz uzağım :)))'' paylaşımında bulundu.