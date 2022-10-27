Seda Bakan elbiseye sığamadı kendini ti'ye aldı! Üst bedeninden geçmeyince...
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan ünlü oyuncu Seda Bakan deneme kabinindeki paylaşımıyla ilgi gördü. Esprili tavırlarıyla kendisini sevdiren Bakan, denediği elbisenin içine sığamayınca olanlar oldu. Güzel oyuncu, Instagram'da içine sığamadığı elbisenin fotoğrafını çekip kendisini 'Aşırı fit bir gün' diyerek ti'ye aldı.
Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Seda Bakan, başarılı performansıyla izleyiciden tam puan almıştı. Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, istediği kiloya henüz kavuşamadı.
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Bir mağazanın deneme kabinine giren Seda Bakan, istediği elbiseyi üst bedeninden geçiremedi.
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Bakan, bu komik anları kendisini tiye alarak paylaştı.
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2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel iki çocuk sahibi oldu.
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