Seda Bakan 'Annelik en zor iş' deyip paylaştı bir saatteki değişimi olay oldu!
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Netflix gecesinin davetlilerinden olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geceye katılmadan önce kızıyla vakit geçirirken çektiği anları paylaştı. Bakan paylaşımına, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş." notunu düştü. Oyuncunun bir saat sonraki değişimine ise herkes hayran kaldı.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle akıllara kazınan güzel oyuncu Seda Bakan, paylaşımlarıyla sosyal medyanın en dikkat çeken ünlü isimleri arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına alan Bakan'ın paylaşımları yoğun ilgi görüyor.
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Şu sıralar vaktini iki kızı ile ilgilenerek geçiren Bakan, işine de zaman ayırmaya çalışıyor.
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37 yaşındaki oyuncu son olarak 1.1 milyon takipçili hesabında bir davete hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.
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