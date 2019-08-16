Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi...
Sevilen oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel’in kızları bugün dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
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Çift, bu sabah 08.32’de Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.
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Hastaneden yapılan açıklamada Leyla bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Hamilelik zamanında Bodrum'da bikinili görüntülenen Seda Bakan bu duruma isyan etmişti.
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