Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi...

Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi...

Sevilen oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel’in kızları bugün dünyaya geldi.

Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi... - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi... - Sayfa 2

Çift, bu sabah 08.32’de Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.

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Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi... - Sayfa 3

Hastaneden yapılan açıklamada Leyla bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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Seda Bakan anne oldu! Bebeğinin ismi... - Sayfa 4

Hamilelik zamanında Bodrum'da bikinili görüntülenen Seda Bakan bu duruma isyan etmişti. 

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