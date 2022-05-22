Seda Akgül'ün filtresi Keremcem'i yaktı! Abla sen ne yaptın adama böyle
Yaptığı paylaşımlar ile zaman zaman magazin basınında gündem olan sunucu Seda Akgül'ün son paylaşımı yine çok konuşuldu. Yüzüne yaptığı filtreden Kerecem'den de nasibini aldı, gören abla sen ne yaptın Keremcem'e dedi.
Ünlüler son günlerde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara uyguladıkları filtreleri iyice abarttı. Bu isimlerden biri de sunucu Seda Akgül oldu. Keremcem ile pozunu paylaşan Akgül'e yorum yağdı.
Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda “Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendini beğenmeli. Bana hiç güzel gelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Instagram’da bir magazin hesabı, takipçilerine "Müge Anlı’nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltmişti. İddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici’den yorum gecikmemişti.
35 yaşındaki popçu, önce “Ne yapayım, dayanamıyorum” yorumuna yazmışı, daha sonra “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” açıklamasını yapmıştı.