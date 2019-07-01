Seda Akgül Türk erkeklerini kızdırdı! Burak Özçivit yorumu ise tepki çekti
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan sunucu Seda Akgül, Türk erkeklerini kızdıracak açıklamalarda bulunurken Burak Özçivit hakkında yaptığı yorum ise ünlü oyuncunun sevenleri tarafından tepki gördü.
Paylaştığı cesur pozlarla genç kızlara taş çıkartan ve söylemleriyle de sürekli gündeme gelen ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa programında Türk erkeklerinden bahseden Seda Akgül, Arda Turan'ın kilolu fotoğrafı üzerinden yaptığı yorumla erkekleri kızdırdı.
Arda Turan'ın kilolu fotoğrafını yorumlayan Seda Akgül, Cristiano Ronaldo ve Can Yaman'ın kaslı fotoğrafları üzerine "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz." ifadelerine yer vermesi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
Burak Özçivit yorumu: Seda Akgül ayrıca Burak Özçivit için ise “Ben Burak Özçivit’i hiç beğenmiyorum. Şaşı yaaa… Bildiğin şaşı.” diye konuştu.
Çok daha yakışıklı erkekler var: Seda Akgül, sokakta Burak Özçivit’ten çok daha yakışıklı erkekler olduğunun söyleyerek canlı yayına damga vurdu.