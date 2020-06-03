Seda Akgül Tuba Ünsal'a yüklendi Twitter'da olay oldu 'Güzel sayılmaz'

Seda Akgül Tuba Ünsal'a yüklendi Twitter'da olay oldu 'Güzel sayılmaz'
Seda Akgül, bu kez Tuba Ünsal hakkında söyledikleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Akgül, Ünsal'a yüklenince bir anda 'Tuba Ünsal' Twitter'da TT oldu.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı yazı ile adından söz ettirdi. Paylaşımına "Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır'' yazan Ünsal'a Seda Akgül'ün yorumu olay oldu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılmasının ardından Instagram hesabından zaman zaman ünlü isimler hakkında ya da gündeme dair yaptığı paylaşımlarla konuşulan sunucu Seda Akgül, Tuba Ünsal'ın Instagram paylaşımı hakkında yorumuyla da çok konuşuldu.
Seda Akgül, Tuba Ünsal'ın paylaşımı üzerine, "E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş'' dedi. Akgül'ün bu yorumuyla bir anda sosyal medyada Tuba Ünsal konuşulmaya başlandı.
Hatta Tuba Ünsal, bu haber nedeniyle Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine dahi girdi.