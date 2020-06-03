Seda Akgül Tuba Ünsal'a yüklendi Twitter'da olay oldu 'Güzel sayılmaz'

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılmasının ardından Instagram hesabından zaman zaman ünlü isimler hakkında ya da gündeme dair yaptığı paylaşımlarla konuşulan sunucu Seda Akgül, Tuba Ünsal'ın Instagram paylaşımı hakkında yorumuyla da çok konuşuldu.