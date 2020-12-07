Seda Akgül televizyona geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Beyaz TV'deki programından koronavirüs nedeniyle ayrılan Seda Akgül, ekranlara geri dönüyor.
Yaptığı açıklamalarla ve yorumlarla sık sık gündeme gelen sunucu Seda Akgül, Beyaz TV'de sunuculuk yapmış ve koronavirüste yayınlara ara verilmediği sebebiyle de programı bırakmıştı.
Bir süredir ekrandan uzak olan Seda Akgül kararını verdi ve Uçankuş TV ile anlaştı. UçanKuş TV’ye transfer olan Seda Akgül’le birlikte Sinem Yıldız ve Survivor Evrim Keklik de sunucular arasında yer alıyor.
Akgül, haberi "Yine eski günlerdeki gibi uzun uzun sohbet edeceğiz" diyerek duyurdu.
Seda Akgül: 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.