Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi
Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya üzerinden hemcinslerine ateş püskürdü. Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan Akgül, "Kadınlıktan emekli olun" dedi.
Geçtiğimiz sezon TV8'deki magazin programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, gündemdeki sessizliğini sosyal medyada bozuyor. Akgül'ün hedefinde bu sefer hemcinsleri vardı.
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Bir süredir Tayland'da tatil yapan ve buradan geçtiği videolar ve fotoğraflarla takipçilerin ilgisini çeken Seda Akgül, aynı zamanda hemcinslerinin paylaşımlarına yaptığı bazı yorumlara da bir hayli kızgın.
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"Kadınlıktan emekli olun"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çıktığı egzotik tatile dair çok sayıda paylaşıma imza atan Seda Akgül bu defa hemcinslerine göndermede bulundu.
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Yaptığı paylaşımları kıyasıya eleştiren kadınlara çektiği bir selfie üzerinden seslenen Seda Akgül şu satırları paylaştı:
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