Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi

Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya üzerinden hemcinslerine ateş püskürdü. Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan Akgül, "Kadınlıktan emekli olun" dedi.

Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi - Sayfa 1

Geçtiğimiz sezon TV8'deki magazin programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, gündemdeki sessizliğini sosyal medyada bozuyor. Akgül'ün hedefinde bu sefer hemcinsleri vardı.  

16
Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi - Sayfa 2

Bir süredir Tayland'da tatil yapan ve buradan geçtiği videolar ve fotoğraflarla takipçilerin ilgisini çeken Seda Akgül, aynı zamanda hemcinslerinin paylaşımlarına yaptığı bazı yorumlara da bir hayli kızgın.

26
Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi - Sayfa 3

"Kadınlıktan emekli olun"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çıktığı egzotik tatile dair çok sayıda paylaşıma imza atan Seda Akgül bu defa hemcinslerine göndermede bulundu.

36
Seda Akgül, hemcinslerine "Örümcek beyinliler" dedi - Sayfa 4

Yaptığı paylaşımları kıyasıya eleştiren kadınlara çektiği bir selfie üzerinden seslenen Seda Akgül şu satırları paylaştı:

46