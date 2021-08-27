Seda Akgül Defne Samyeli'yi 'kırbaçlı fetiş klibi'yle bombaladı: Ey Türk halkı...

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin iyi bir eğitimi olmasına rağmen böyle bir fetiş programı sunması ve üstüne de bu program geçmişine rağmen ana haber bülteni sunabilmesine şaşırdığını ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Akgül, ilgili paylaşımına şu notu ekledi: