Seda Akgül Arda Turan'la Aslıhan Doğan'a demediğini bırakmadı 70 bin TL kreş parası
Seda Akgül, oğlunu kreşe yazdırarak 70 bin TL ödeyen Arda Turan'a demediğini bırakmadı.
Kanal D'nin 2. Sayfa magazin programına katılan sunucu Seda Akgül, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın kreşi için 70 bin TL'yi gözden çıkarmaları hakkında demediğini bırakmadı. Akgül'ün söylemlerinde en çok dikkat çeken detay Berkay Şahin davasına gönderme yaptığı şiddet söylemleri oldu.
İşte Seda Akgül'ün Arda Turan ve Aslıhan Doğan hakkında zehir zemberek söylemleri: ''Babası lise mezunu di mi? Aslıhan'ın ailesi zengin ve onun yurt dışı eğitimi var. Berkay ve Arda davasından sonra Aslıhan'ın gülmesine takıldım. İnşallah dışarıdan güldüğü kadar içinden de gülüyordur. Sonuçta birinin burnu kırıldı. O insanın meslek hayatı tehlikeye girdi mi? Ben buna niye güleyim, üstelik kocam yaptıysa? Hiçbir şey yapma.''
''Kocan pişman olmuş, olay mahkemeye taşınmış. Berkay'ın umduğu ceza çıkmamış ama belli ki ortada tespitli bir suç var. Sadist miyim niye gülüyorum? Kocam hak ettiği cezayı almadı diye çok mu mutluyum? İnsanlar ünlü diye hak ettiği cezayı almasın mı?''
''Bir çocuğun tahtını yapabilirsin ama bahtını yapamazsın. Çocuk bir kere 3 yaşında 3 dile hatırlatamaz. Bunu öğrenmesi için ortamında yaşaması gerekir. Sürekli insanların o 3 dili konuşuyor olması lazım. Arda yeteneğiyle kazandı parayı.''