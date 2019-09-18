Seda Akgül Arda Turan'la Aslıhan Doğan'a demediğini bırakmadı 70 bin TL kreş parası

İşte Seda Akgül'ün Arda Turan ve Aslıhan Doğan hakkında zehir zemberek söylemleri: ''Babası lise mezunu di mi? Aslıhan'ın ailesi zengin ve onun yurt dışı eğitimi var. Berkay ve Arda davasından sonra Aslıhan'ın gülmesine takıldım. İnşallah dışarıdan güldüğü kadar içinden de gülüyordur. Sonuçta birinin burnu kırıldı. O insanın meslek hayatı tehlikeye girdi mi? Ben buna niye güleyim, üstelik kocam yaptıysa? Hiçbir şey yapma.''