Seda Akgül 23 Nisan için 'İçime sinmedi' deyip isyan etti işte şikayetleri...
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seda Akgül, koronavirüs sebebiyle 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nın evlerden okunmasıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.
Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasıyla uzun süre merak edilen ve konuşulan Seda Akgül, son olarak 23 Nisan'da koronavirüs sebebiyle ulusça evlerden okunan İstiklal Marşı ile ilgili içine sinmeyen noktaları sosyal medya hesabı Instagram'dan anlattı.
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Seda Akgül, çocukların sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen televizyon yayınında olmalarına ve aralarında sosyal mesafe olmamasına değindi.
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Akşam 21.00'da Büyükşehir'de olmadığı için İstiklal Marşını da duyamadığını dile getiren Seda Akgül, şikayetlerini şu sözlerle anlattı:
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''İçime sinmedi… Cami hoparlörlerinden de verilebilirdi marşımız. Dün 2300 kişi sosyal mesafe cezası yedi. Sayın Başkan 66 yaşında, çocuklar ise adı üstünde..''
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