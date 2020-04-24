Seda Akgül 23 Nisan için 'İçime sinmedi' deyip isyan etti işte şikayetleri...

Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasıyla uzun süre merak edilen ve konuşulan Seda Akgül, son olarak 23 Nisan'da koronavirüs sebebiyle ulusça evlerden okunan İstiklal Marşı ile ilgili içine sinmeyen noktaları sosyal medya hesabı Instagram'dan anlattı.