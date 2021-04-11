Seçmen en çok hangi partilere mesafeli! İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

Metropoll'ün patronu Özer Sencar, bu sonuçların, kararsız seçmelerin AK Parti ya da HDP’ye gitmeyeceği şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: "Hayır, kararsızların üçte biri AK Parti kökenli (yaklaşık 6 puan). Bunun da yarısında Erdoğan bağlılığı devam ediyor. Özellikle 1.5 puanı sıkı Erdoğan bağlısı. Bu verinin en önemli sonucu toplumda İYİ Parti karşıtlığının çok çok az olması. Akşener’in merkeze yürüyüşü devam eder ve yüzde 13-15 direnç hattını aşabilirse bu özellik büyük avantaja dönüşebilir.”