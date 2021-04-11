Seçmen en çok hangi partilere mesafeli! İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
MetroPOLL Araştırma şirketinin Mart ayı Türkiye'nin Nabzı anketine göre, seçmenler en çok HDP'ye, en az İYİ Parti'ye mesafeli. AK Parti ve CHP'de durum ne? İşte ayrıntılar...
MetroPOLL Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre, seçmenin yüzde 28.7’si HDP için 'Asla oy vermem' diyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu gıda dışında en çok elektrik, su ve doğalgaz zamlarından şikayetçi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını destekleyenler ise azınlıkta kaldı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre, seçmenler en çok HDP'ye, en az İYİ Parti'ye mesafeli. Ankete göre seçmenin yüzde 28.7’si HDP için 'Asla oy vermem' diyor. Bu oranı AK Parti için yüzde 27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7. İYİ Parti ise yüzde 0.8’le, seçmen için 'en az antipatik' parti.
Metropoll'ün patronu Özer Sencar, bu sonuçların, kararsız seçmelerin AK Parti ya da HDP’ye gitmeyeceği şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: "Hayır, kararsızların üçte biri AK Parti kökenli (yaklaşık 6 puan). Bunun da yarısında Erdoğan bağlılığı devam ediyor. Özellikle 1.5 puanı sıkı Erdoğan bağlısı. Bu verinin en önemli sonucu toplumda İYİ Parti karşıtlığının çok çok az olması. Akşener’in merkeze yürüyüşü devam eder ve yüzde 13-15 direnç hattını aşabilirse bu özellik büyük avantaja dönüşebilir.”
Vatandaşı en çok zorlayan zamlar...
Vatandaş gıda dışında kendisini en zorlayan zamların da sıralamasını yaptı. Buna göre gıda dışında vatandaşı en çok elektrik, su ve doğalgaz zammı zorluyor. Bunları kira zammı takip ediyor.