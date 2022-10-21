'Seçmece domates' tartışmasına Hazal Filiz Küçükköse de katıldı: ''Ülkede jön yok''
Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözlerine nazı ünlüler hak vermiş, Pınar Altuğ ise Abdullah'a katılmamıştı. Küçükköse, "Sayı anlamında jön eksikliği var. Bu nedenle böyle bir durum yaşanıyor" dedi.
Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözleri hakkında konuştu. Küçükköse, "Sayı anlamında jön eksikliği var. Bu nedenle böyle bir durum yaşanıyor" dedi.
Hazal Filiz Küçükköse, kendisi gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın; "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözlerine hak verdi.
"Tam olarak öyle değil ama erkek oyuncu eksikliğinden dolayı ve kadın oyuncu fazlalığından dolayı bu ayrım pekiştiriliyor.''
''Ama bir tık öyle durum var bu sektörde. Jön eksikliği var ama sayı anlamında diyorum.''